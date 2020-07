Amnestys tidligere Tyrkia-sjefer dømt til fengsel i terrorsak i Tyrkia

Av de i alt elleve tiltalte ble fire personer kjent skyldige og dømt til fengsel under fredagens rettsmøte i Istanbul, mens sju andre ble frikjent. Alle avviser at de har gjort noe galt.

Taner Kilic, som tidligere var sjef for Amnesty International i Tyrkia, er dømt til seks år og tre måneders fengsel for medlemskap i en terrororganisasjon. Også en annen tidligere Amnesty-sjef, Idil Eser, samt to andre, må i fengsel, mens svenske Ali Gharavi og tyske Peter Steundterer blant dem som ble frikjent.

– Absurde anklager. Ingen bevis. Etter en tre år lang rettssak er Taner Kilic dømt for medlemskap i en terroristorganisasjon, skriver Andrew Gardner fra Amnesty International på Twitter fredag.

Gülen-anklager

Taner Kilic anklages for bånd til Gülen-nettverket, som president Recep Tayyip Erdogan anklager for kuppforsøket i 2016. De tre som ble kjent skyldige, fikk over to års fengsel for å ha støttet terror.

Alle elleve ble pågrepet sommeren 2017 i forbindelse med et møte som menneskerettsaktivister holdt om nettsikkerhet på øya Bÿükada utenfor Istanbul. Tyrkiske myndigheter mente at de hadde en helt annen agenda og anklaget dem for å ha planlagt statskupp.

Dommen skulle allerede ha falt i oktober i fjor, men ble utsatt på ubestemt tid. I februar ble det gjort et nytt forsøk, men rettssaken ble også da forskjøvet, uten at det var klart hvorfor.

Hjem til Sverige

Ti av de siktede ble løslatt fra et tyrkisk høysikkerhetsfengsel i oktober 2017 i påvente av dommen. Både Gharavi og Steudtner kunne dermed forlate Tyrkia.

Taner Kilic ble først løslatt mot kausjon i august 2018 etter å ha tilbrakt 14 måneder i fengsel.

En rekke kjendiser og kulturpersonligheter har engasjert seg i saken, blant dem Whoopi Goldberg, Peter Gabriel, Ai Weiwei, Catherine Deneuve og Angélique Kidjo.

«Når menneskerettighetsforsvarere blir kneblet, truer det rettighetene til oss alle», skrev de i et åpent brev i 2017.