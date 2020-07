Puber i England åpner igjen

Knapt noe er mer erketypisk for britene enn en tur på puben. Men det har ikke vært mulig på over tre måneder.

Lørdag får pubene i England åpne igjen, såfremt de overholder en rekke smitteverntiltak. Alle gjester må registreres, alle bord må ha god avstand, alle gjester må sitte ned, og det er ikke lov å stå ved disken utover når man bestiller.

Mens enkelte mener det er skjødesløst av regjeringen å la pubene åpne allerede, er gleden stor blant mange pubeiere som har havnet i økonomisk knipe på grunn av manglende inntekt de siste månedene.

Norske Are Kolltveit driver puben Chandos Arms i Nord-London sammen med kona Emily. Han sier til nyhetsbyrået AP at han er litt nervøs før gjenåpningen, men at han både håper og tror at gjestene vil følge reglene.

– Det blir ikke helt det samme som før, men vi skal gjøre vårt beste for å gjøre opplevelsen like god som før, sier han.

Puber i Nord-Irland åpnet fredag, mens pubene i Wales og Skottland må vente til henholdsvis 13. og 15. juli