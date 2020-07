Plast har nådd matkjeden på land i Antarktis

Det er livet i havet som er mest kjent i Antarktis, der livet på land utfolder seg i liten skala. Men også her dukker det altså opp plast. Forskere som jobber med antarktiske spretthaler – små leddyr på et par millimeter – har funnet «utvetydige» spor etter plast i dyrene.

– Plasten har kommet seg inn selv i ett av verdens mest avsidesliggende jordnæringsnettene på planeten, noe som utgjør en risiko for hele økosystemet, sier forfatterne bak en studie som ble publisert nylig.

Mest forurensede område

Spretthalene ble samlet inn på et stykke isopor dekket av alger, mose og lav på King George-øya i Sør-Shetlandsøyene. Øygruppen ligger nord for Antarktishalvøya, og cruisetrafikk, forskningsstasjoner, militærinstallasjoner og annen menneskelig aktivitet gjør dette til et av de mest forurensende områdene i Antarktis.

Spretthalene er blant de få organismene som klarer seg i det ugjestmilde miljøet. De er ofte den dominerende arten i de områdene som ikke er dekket av is, ifølge studien. Spretthalene lever hovedsakelig av alger og lav, og forskerne tror de har fått i seg plast mens de har forsøkt å få i seg sin vanlige føde.

Vil ha mer forskning

Elisa Bergami ved universitetet i Siena sier studien viser at plastforurensning er overalt, selv i polare strøk.

– Spretthalene har en viktig rolle i det enkle næringsnettet på land i Antarktis. At de får i seg plast betyr at den kan bli spredd videre til andre arter i jordsmonnet og ende opp i hornmidden som spiser dem, sier hun.

Bergami påpeker at forurensningen på land har fått mindre oppmerksomhet enn den i havet. Hun etterlyser mer forskning på mulig forgiftning som følge av eksponering for plasten. Forskerne er bekymret for isoporen, fordi den er porøs og kan gi forhold for mose, som igjen kan tiltrekke seg organismer.