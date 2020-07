Savnet soldat i Texas funnet drept

Opplysningen kommer etter krav om at den amerikanske hæren deler flere detaljer fra etterforskningen av forsvinningen.

Den 20 år gamle soldaten Vanessa Guillen ble sist sett 22. april på parkeringsplassen ved basen Fort Hood i Texas. Bilnøklene hennes, romnøkler, ID-kort og lommebok ble funnet i rommet der hun jobbet dagen før forsvinningen.

Torsdag ble det funnet levninger nær en elv om lag 30 kilometer fra basen. Guillens familie sier via sin advokat Natalie Khawam at det er den 20 år gamle soldaten som er funnet, men myndighetene sier de fremdeles venter svar på identifiseringen.

– Det hele er knusende, grusomt og barbarisk, sier Khawam.

Hæren opplyste onsdag at soldaten som er mistenkt i saken, skjøt seg selv da politiet prøvde å komme i kontakt med ham. Militære etterforskere nekter å kommentere nærmere av hensyn til etterforskningen.

Guillens familier har anklaget hæren for å legge lokk på forsvinningen og sier Guillen ble utsatt for seksuell trakassering.

– Det var så mange grusomme ting som skjedde den dagen. Det er ingen ord for der, sier søsteren Mayra Guillen.

Militære etterforskere sa torsdag at det ikke er noe som tyder på at Vanessa Guillen ble seksuelt trakassert eller utsatt for overgrep.

En 22 år gammel kvinne er pågrepet for å ha hjulpet en soldat etter drapet. Hun er siktet for likskjending og for å ha hjulpet soldaten med å skjule liket av Guillen.