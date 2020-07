Åtte pågrepet for angrep på politihøyskole i Colombia

Den venstreradikale geriljagruppen ELN tok på seg ansvaret for bilbombeangrepet i hovedstaden Bogota som krevde 22 liv og som igangsatte landsdekkende protester.

Duque hyllet politiet og påtalemyndigheten for å ha vært «veldig effektive» i å «pågripe ulike medlemmer av denne kriminelle cellen som utførte terrorhandlingen».

De åtte mistenkte deltok i finansieringen, planleggingen og utføringen av angrepet, opplyser statsadvokaten. De er siktet for drap, forsøk på drap, terrorisme, terrorfinansiering, hvitvasking og opprørsvirksomhet.

Til sammen er 13 personer pågrepet etter angrepet.

– Vi kommer til å fortsette å konfrontere dem, vi vil fortsette å forstyrre dem, sa Duque.

Siden fredsavtalen i 2016 som omgjorde geriljabevegelsen FARC til et politisk parti, er ELN regnet som den siste gjenværende aktive geriljagruppe i landet.

Flere år med fredssamtaler mellom regjeringen og ELN ble brutt av Duque etter angrepet. ELN hevder på sin side at angrepet var et svar på at Duque nektet å godta en våpenhvile.