I flere delstater i USA gjøres det nå endringer for at landets rasistiske fortid ikke skal prege bybilder i like stor grad lenger.

Statuer av menn med tilknytning slaverihandel fjernes, til stor jubel fra folkemengder. Da byen Richmond i Virginia fjernet statuen av Stonewall Jackson, som var generalmajor for Amerikas konfødererte stater under borgerkrigen, var det til klar beskjed fra publikum:

Endrer flagg

Flagget til Mississippi skal nå endres. Foto: Stringer / Reuters

Mississippi endrer også sitt delstatsflagg. Det originale flagget hadde konføderasjonsflagget i venstre hjørne - dette skal nå fjernes. Flagget ble pensjonert 30. juni, og delstaten er foreløpig flaggløs, i påvente på nytt design.

Tidligere statsrepresentant for Mississippi, Robert Clark, er blant dem som kjempet for flaggendringen.

– Det minner meg om noe bestefaren min fortalte meg. Da slaveri ble avskaffet var han 11 år gammel. Han hadde aldri hatt et par sko på beina. Aldri. Han spiste fra et trau og de kastet en skje til ham, som om de matet griser. Han hadde aldri hatt på seg klær. De hadde sydd noe rundt ham, en slags bomullssekk. Det er dette flagget betyr for meg, forklarte Clark om sitt engasjement til AP.

Rasismedebatten i USA

Debatten om systemisk rasisme i USA ble igjen aktuell etter George Floyd ble drept av politi i Minneapolis den 25. mai. Det skapte voldsomt engasjement og opprørte hele verden.

Rettssaken mot de fire tidligere politimennene som er siktet for drapet på Floyd starter 8. mars 2021.

