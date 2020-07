Erkerivalene Fatah og Hamas forenes mot Vestbredden-annektering

Partene kunngjorde avgjørelsen på en sjelden felles pressekonferanse i Ramallah torsdag.

– Vi vil gjennomføre alle nødvendige tiltak for å sikre samling av nasjonen mot annektering, sa Fatah-representant, Jibril Rajub.

– Idag taler vi med én felles stemme, understreket han.

Fatah er det ledende partiet på Vestbredden og styrer Den palestinske selvstyremyndigheten. Det islamistiske partiet og bevegelsen Hamas sitter med makten på Gazastripen. Rivaliseringen mellom de to utviklet seg til væpnet konflikt i 2006 og de har hatt et anspent forhold siden.

Det nye samarbeidet mellom de to partene kommer som følge av at Israels statsminister Benjamin Netanyahu kunngjorde at Israel vil annektere rundt 30 prosent av Vestbredden. Prosessen var varslet å starte 1. juli, men er blitt utsatt inntil videre.

Annekteringsplanene ble først presentert i Trumps såkalte fredsplan for Israel og Palestina, lagt fram i januar.