Meghan Markles advokater: Tjente én milliard pund i turismeinntekter

Da skuespiller Meghan Markle og prins Harry av Storbritannia giftet seg 19. mai 2018, kostet det skattebetalerne i landet 30 millioner pund. Den totale prislappen var 32 millioner pund, ifølge The Daily Mail.

Det tilsvarer omtrent 355 millioner norske kroner.

Markles advokater sier at «alle utgifter som ble betalt for av det offentlige utelukkende gikk til sikkerhetstiltak og kontroll av folkemengdene, etter Thames Valley Police og Metropolitan Police sine vurderinger», ifølge Page Six.

Videre påpeker advokatene at bryllupet ga én milliard pund, nesten 12 milliarder norske kroner, i turistinntekter.

The Daily Mail sin egen undersøkelse fant at dette tallet var langt lavere, på 300 millioner pund.

Bakgrunnen for uttalelsene er at Markle har saksøkt The Daily Mail for å ha publisert utdrag fra private brevutvekslinger hun har hatt med faren sin, Thomas Markle.