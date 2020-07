Hagia Sofia kan på nytt bli moské

Avgjørelsen kan bli tatt torsdag, eller i løpet av de neste 15 dagene, melder det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Hagia Sofia ble omdannet fra moské til museum etter en bestemmelse av Tyrkias tidligere leder og landsfader Mustafa Kemal Atatürk i 1934. Den ble bygd av bysantinerne på 500-tallet, og var i nesten tusen år, fram til 1453, kristendommens største kirke.

Diskusjonen om å tilbakeføre bygget til moské, skaper splittelse mellom sekulære, kristne og islamske grupper i Tyrkia. Det er også frykt for at det vil føre til økt spenning med Hellas, som er motstandere av at den tidligere gresk-ortodokse kirken på nytt skal bli et religiøst bygg.

Siden 1991 har det vært muslims bønnerom i Hagia Sofia, og siden 2016 har bygget hatt en imam.