Trump-bok kan likevel trykkes og distribueres

Tirsdag ble publiseringen stanset fordi boka, som har tittelen «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» angivelig var i strid med en taushetspliktavtale signert av Mary Trump i 2001.

Boka ble foreløpig stoppet inntil Mary Trump og forlaget hennes, Simon & Schuster, forsvarte utgivelsen i en høring 10. juli.

Onsdag opphevet en ankedomstol i New York forbudet mot at boken kan trykkes og sendes ut. Den var planlagt publisert 28. juli, men flere tusen eksemplarer er allerede sendt ut til bokhandlere og andre.

Restriksjonen mot forfatter Mary Trump blir likevel opprettholdt etter at Donald Trumps bror, Robert Trump, saksøkte henne for brudd på en taushetspliktavtale i familien. Verken hun eller noen av hennes representanter får distribuere boka, men retten mener forlaget ikke er del av avtalen. Dermed får Simon & Schuster trykke og distribuere den.

I retten sa forlaget at det ikke var kjent med avtalen mellom Mary Trump og slektningene før hun ble saksøkt.

Ankedomstolen tok ikke stilling til om boken kan stanses på bakgrunn av søksmålet fra Robert Trump.