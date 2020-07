En politiavdeling i Georgia, USA blir nå saksøkt for politivold. En nylig frigitt video viser hendelsen som har skapt reaksjoner. Videoen ble filmet av et kamera politibetjenten hadde festet til uniformen.

Antonio Arnelo Smith (46) gir førerkortet sitt til en mørkhudet politibetjent, og samarbeider ved å svare på spørsmålene han blir stilt. Videoen viser en hvit politibetjent komme bort til de to, og uten å stille et eneste spørsmål legger han Smith i håndjern ved å kaste ham ned på bakken først.

Ytterligere to politibetjenter kommer for å bistå, og Smith høres rope i smerte:

– Herregud, dere brakk håndleddet mitt!

Deler av videoen viser ikke hva som skjer, ettersom kameraet var presset inntil Smith. Når dramaet roet seg, informerer den første politibetjenten om at dette ikke er mannen med arrestordren. De har tatt feil mann.

Misforståelser over sambandet

Politiet i Valdosta i Georgia forklarer på sin Facebook-side hvordan dette kunne skje. En butikkselger i området hadde ringt politiet på grunn Smith. Vedkommende beskrev ham som en tigger som var til bry for kunder, og forklarte at han var mørkhudet, hadde på seg blå bukser og en brun genser.

To politibetjenter lette etter noen som matchet beskrivelsen i området, og fant to menn som gjorde nettopp det. Bare en av dem hadde arrestordre, og det var ikke Smith. På grunn av misforståelser over sambandet var det likevel han som ble anholdt.

Saksøker alle fire politibetjentene

Smith saksøker nå alle de fire politibetjentene som var involvert, samt politiavdelingens sjef og politimester. Han mener politiet brukte overdreven kraft og at hans borgerrettigheter ble krenket.

Til CNN forklarer Smiths advokat, Nathaniel Haugabrook, at Smith ikke ville vente på ambulansen fordi han var redd og ville hjem, men oppsøkte medisinsk hjelp senere. Da ble det konstatert at håndleddet var brukket.

