Sydpolen-temperatur stiger tre ganger raskere enn på resten av kloden

Forskere fra New Zealand, Storbritannia og USA har analysert 60 år med informasjon fra værstasjoner for å få klarhet i hva som er skyld i at temperaturen på Antarktis skyter fart.

De har funnet ut at gradvise temperaturøkninger har varmet opp det vestlige Stillehavet, som igjen har senket atmosfæretrykket over Weddellhavet-bukta i Sørishavet.

Dette har først til økte strømning av varm luft over Antarktis, og dermed en gjennomsnittlig temperaturøkning på 1,83 grader siden 1989.

Temperaturen på Sydpolen har dermed økt med 0,6 grader hvert tiår, mens temperaturøkningen for resten av verden har vært 0,2 grader.

– Det er veldig sannsynlig at menneskelig aktivitet har bidratt, sier forsker ved Victoria University i New Zealand, Kyle Clem.

Clem er blant forskerne som står bak studien, som er publisert i tidsskriftet Nature Climate Change. Han understreker at nivået på oppvarmingen overskrider 99,99 prosent av temperaturtrendmodellene, og dermed sannsynligvis er menneskeskapte.