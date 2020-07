Australia styrker forsvaret

Det er satt av 270 milliarder australske dollar, om lag 1.800 milliarder kroner, det neste tiåret til å styrke forsvaret. Det er en økning i bevilgningene på nær 40 prosent, og Morrison sier Australia framover i større grad vil rette fokuset mot nærområdene.

– Vi må innse at vi har beveget oss inn i en mindre vennlig strategisk periode, sier Morrisson, som øyner et mindre dominant USA og et mer selvsikkert Kina.

– Selv om vi utfordres av koronapandemien på hjemmebane, må vi forberede oss på en verden etter covid-19 som er fattigere, farligere og som er mer urolig.

Australias regjering har forpliktet seg til å bruke minst 2 prosent av landets bruttonasjonalprodukt på forsvar og planlegger å bruke 40 prosent mer på våpensystem.

Landet investerer blant annet i våpensystem som kan holde potensielle fiender på avstand, som langtrekkende missiler, som kan nå mål flere tusen kilometer unna Australia, og offensive cyber-kapasiteter.