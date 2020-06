Storbritannia og EU bekymret for Hongkong-lov

– Dette er et alvorlig skritt, som er dypt bekymringsfullt, sier Storbritannias utenriksminister Dominic Raab etter at det ble kjent at den omstridte sikkerhetsloven nå trer i kraft.

– Vi må snarest mulig se på hele lovteksten, og basert på det vurdere om den er i strid med vår felles erklæring og hva Storbritannia skal foreta seg videre, sier Raab. Han har varslet en uttalelse i Underhuset onsdag, opplyser opposisjonspartiet Labour.

Loven forbyr det Kina stempler som løsrivelsesbevegelser, statsfiendtlig virksomhet, terrorisme og samarbeid med fremmede makter.

50-årsgaranti

Hongkong var underlagt britisk styre fram til territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997. Da garanterte kinesiske myndigheter at storbyen skulle få beholde en rekke friheter, inkludert selvstyre innen rettsvesen og lovgiving, i 50 år.

Kina hevder de fortsatt følger avtalen om «ett land, to systemer», mens kritikere mener den nye sikkerhetsloven truer borgerrettighetene i finansmetropolen.

I Underhuset tirsdag ba Raab Kina «ta et skritt tilbake, respektere rettighetene til folk i Hongkong og leve opp til sine internasjonale forpliktelser».

Statsminister Boris Johnsons har tilbudt utvidede visumrettigheter til flere millioner hongkongkinesere dersom loven blir iverksatt.

EU beklager

Både EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen beklager Kinas vedtak.

– Vi har ved flere anledninger, seneste i direkte samtaler forrige uke, gjort det klart at den nye loven ikke er forenlig med Hongkongs grunnlov eller Kinas internasjonale forpliktelser, sier von der Leyen.

Hun vil foreløpig ikke spekulere om hva EU eventuelt vil foreta seg.

Livstid for brudd på sikkerhetsloven

Hongkong-boere risikerer livstidsfengsel dersom de driver med separatistvirksomhet, terrorisme eller forsøker å bryte med Kina, ifølge den nye sikkerhetsloven.

Å alliere seg med utenlandske krefter kan også gi fengsel på livstid. Hærverk på enkelte kjøretøy og annet utstyr, omfattes av terrorismebegrepet.

Også bedrifter og organisasjoner kan straffes, ifølge loven, som trådte i kraft klokka 23 tirsdag lokal tid, klokka 17 norsk tid.

Ifølge loven skal kinesiske myndigheter opprette et eget nasjonalt sikkerhetsbyrå i Hongkong.