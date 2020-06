Dermed har den omstridte loven trådt i kraft.

Kinas offisielle nyhetsbyrå Xinhua skriver at kinesiske lovgivere har stemt ja til loven, og at de har besluttet at den skal innlemmes i Hongkongs «minigrunnlov».

Kritikere frykter at den vil bli brukt til å slå ned på demokratibevegelsen i det kinesiske territoriet.