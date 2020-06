LHBT-vennlig EU-tilhenger utfordrer Polens president i andre valgomgang

Han kom tilsynelatende ut av intet og sørget for at Duda ikke hadde en sjanse til å sikre seg fem nye år allerede i første valgomgang denne helgen.

Men Rafal Trzaskowski er langt fra noe ubeskrevet blad. For tiden er den liberale politikeren fra opposisjonspartiet Borgerplattformen (PO) ordfører i hovedstaden, men 48-åringen har en mangslungen politisk karriere bak seg.

Dudas utfordrer 12. juli vokste opp i en intellektuell og samfunnsengasjert familie. Faren var jazzmusiker i et kommunistisk Polen der denne musikkformen var uglesett. Trzaskowski selv ble voksen i en brytningstid for landet og engasjerte seg i politikken da Jernteppet falt og den gamle østblokken ble demokratisk.

Språkmektig akademiker og politiker

I slutten av tenårene hoppet han av skolen og jobbet frivillig i det første demokratiske valget i Polen etter kommunisttiden. Han gikk tilbake til skolebenken, og etter studier i hjemlandet, i Oxford og i Paris, har han i dag en doktorgrad i reformarbeid i EUs beslutningsprosesser. I tillegg til morsmålet snakker han fem språk: engelsk, fransk, italiensk, spansk og russisk.

I 2000 jobbet Trzaskowski for å få Polen inn i EU, og han ble rådgiver for partiet i EU-parlamentet. Han har også sittet i det samme parlamentet og var en del av Donald Tusks regjering i Polen før sistnevnte ble EU-president.

De siste årene har Trzaskowski sittet i den polske nasjonalforsamlingen i tre år før han høsten 2018 ble ordfører i hovedstaden med slagordet «Warszawa for alle».

LHBT-vennlig og EU-vennlig

Jobben har ikke vært en ubetinget suksess, og kritikerne sier han har oppnådd lite. Samtidig har han markert seg som en liberal politiker som støtter likekjønnet partnerskap i et konservativt land der katolisismen står sterkt og homofiles rettigheter svakt. Partnerskap eller ekteskap mellom to av samme kjønn er fortsatt ikke tillatt, og flere byer har erklært seg som «LHBT-frie soner».

På Facebook har presidentkandidaten fortalt at han røkte marihuana som ungdom, men bare «sjelden». Innrømmelsen skal ha vært et forsøk på å ta brodden av svertekampanjer fra tilhengere av regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS).

I den samme posten skrev Trzaskowski også at han har fått studiestipend fra George Soros, den ungarsk-amerikanske forretningsmannen og filantropen som er blitt skyteskive for populister over hele verden.

I tillegg er han altså EU-vennlig i et land som flere ganger har vært i klammeri med unionen. Ett stridstema er reformer som rokker ved domstolenes uavhengighet. Trzaskowski har sagt han vil reversere disse.

Erstattet partifelle

– Jeg er en kandidat for endring. Dette er et valg mellom et Polen som er åpent eller et Polen som søker fiender og har en splittende president – et valg mellom fremtiden og fortiden, sa han i helgen, da det ble klart at det går mot en andre valgomgang.

Trzaskowski kom inn i valgkampen for å erstatte en partifelle med oppslutning godt under 10-tallet. Konservative Andzej Duda så ut til å gå mot sier allerede i første runde, men endte med 41,8 prosent. Trzaskowski fikk 30,4, men kan kapre mange nye velgere i andre omgang. Samtidig er det trukket fram som en utfordring at han kan bli oppfattet som den urbane elitens kandidat og dermed få problemer med å sanke velgere ute i provinsene.

Dersom han tar over presidentembetet i august, kan det sette en stopper for mye av PiS-politikken i landet. Uten sin egen mann på toppen, risikerer regjeringspartiet at presidentens veto stanser saker de får vedtatt. PiS har flertall i nasjonalforsamlingen, men ikke de 60 prosentene som kreves for å overstyre et veto.