Det hvite hus visste om Taliban-rapport i 2019

Tidlig i 2019 skal de ledende embetsmennene fått kjennskap til etterretningsrapporten. Det er ett år tidligere enn det som tidligere er opplyst, sier offisielle kilder med kunnskap om saken til nyhetsbyrået AP.

Opplysningen om Russlands hemmelige utbetaling til Taliban-krigere for angrep mot amerikanere, var del av minst én av president Donald Trumps skriftlige daglige etterretningsorienteringer, ifølge kildene. Daværende nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton fortalte også kollegaer at han hadde orientert Trump om det i mars 2019.

Trump avviser at han ble orientert om russisk støtte til Taliban i Afghanistan, fordi etterretningen angivelig ikke anså det som troverdig - en forklaring Det hvite hus holder fast ved. Det er likevel sjelden at etterretningsopplysninger som anses som tvilsomme, blir presentert for ledende embetsmenn.

Også tidlig i år skal Russlands utbetaling av dusør har vært tema i en av presidentens daglige orienteringer, og saken skal ha blitt diskutert mellom nasjonal sikkerhetsrådgiver Robert O’Brien og Trump. O’Brien nekter for at det er tilfellet.

Les også: Rapport: Nato skjuler omfanget av Taliban-angrep

Ifølge New York Times var det USAs etterretning som hadde konkludert med at den russiske militære etterretningen GRU tilbød belønninger til Taliban-krigere for å drepe amerikanske soldater i Afghanistan.

USAs nye etterretningssjef John Ratcliffe benektet også sent søndag at Trump eller Pence var blitt orientert, men han unnlot å si noe om selve rapporten.

Både Taliban og Russland har avvist rapporten til New York Times.