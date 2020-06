Første test av Boeing 737 Max unnagjort

Amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) ga i helgen klarsignal til at Boeing kunne starte testflygninger med mål om å godkjenne flytypen for rutetrafikk igjen. Klarsignalet kom etter at Boeing har rettet flere feil ved programvaren til 737 Max.

Flytypen ble satt på bakken verden over i mars i fjor etter to ulykker som krevde nærmere 350 menneskeliv.

De tre dagene med testing skal avdekke om Boeing har fikset feilen som forårsaket flyulykkene og er et steg i retning en ny godkjenning for kommersiell bruk.

Testflyet tok av fra en flyplass nær Seattle og fløy over østre deler av delstaten Washington, før det tok turen innom Oregon og returnerte til flyplassen.