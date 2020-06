Rettssaken etter Floyd-drapet starter i mars neste år

Datoen er satt for å unngå at den svært betente saken blir til et mediesirkus på grunn av den pågående presidentvalgkampen, sier dommeren i Minneapolis som mandag fastsatte datoen.

Dommer Peter Cahill advarte de fire siktede, deres advokater og andre mot å kjøre rettssaken gjennom mediene, selv om president Donald Trump delvis har gjort det.

– Jeg vil ikke se medieoppslag før rettssaken som inneholder uttalelser fra familiene på begge sider, politiet eller valgte embetsmenn om skyldspørsmålet eller bevisene i saken, sa Cahill.

Dommeren advarte samtidig om at saken kunne bli flyttet ut av Minneapolis dersom de involverte i saken ikke sluttet å snakke offentlig om den. Cahill påla ikke advokatene munnkurv, men sa det kan bli aktuelt dersom ikke oppfordringen om å slutte med offentlig snakk om saken følges, skriver The Guardian.

Deltok via video

Rettsmøtet mandag var den andre høringen for de fire betjentene som er siktet i saken og som ble sparket etter å ha forvoldt Floyds død under en pågripelse 25. mai.

Derek Chauvin er siktet for forsettlig drap på George Floyd under en pågripelse i Minneapolis. De tre andre, Thomas Lane, J. Kueng og Tou Thao, er siktet for medvirkning til dødsfallet.

Chauvin deltok på mandagens rettshøring via video, mens de tre andre møtte i rettssalen. Ingen av de fire erklærte straffskyld etter tiltalen.

Neste høring er satt til 11. september, og dommer Cahill kan da komme til å avgjøre om de fire skal stilles for retten samlet eller hver for seg. De risikerer alle opp mot 40 år i fengsel. Første dag av rettssaken er 8. mars 2021.

Fortsatt fengslet

Kausjonen for Chauvin er tidligere satt til 1 millioner dollar, mens den for den for de tre andre er på mellom 750.000 og 1 million dollar hver.

Chauvin og Thao sitter fortsatt i varetekt. Kueng og Lane er løslatt mens de venter på rettssaken.

Politibetjentene rykket ut til meldingen om en mann som skal ha prøvd å bruke en falsk 20-dollarseddel. Pågripelsen som førte til drapet på Floyd, utløste massive demonstrasjoner over hele verden mot rasisme og politivold under slagordet «I can't breath» – Floyds siste ord.

Demonstrasjonene fortsatte over helgen, mer enn en måned etter drapet, og i USA har enorme og vedvarende demonstrasjoner delvis overskygget koronakrisen og satt sterkt preg på amerikansk politikk i valgåret.