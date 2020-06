Boeing 737 Max på vingene igjen

Den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA er ferdig med sin gjennomgang, noe som betyr at Boeing kunne starte testflygingene for å fornye tillatelsen som trengs for igjen å kunne bruke flytypen i ordinær passasjertrafikk.

Flytypen ble satt på bakken verden over i mars i fjor etter to ulykker som krevde nærmere 350 menneskeliv.

Testpilotene fra FAA skal evaluere endringene Boeing har gjort på programvaren som styrer flyets autopilot.

FAA understreket at det ennå ikke er avgjort om 737 Max skal gis tillatelse til ordinær trafikk og at det gjenstår flere steg på veien mot full godkjenning.