WHO: Pandemien er ikke i nærheten av å være over

– Vi ønsker alle at dette skal være over snart slik at vi kan fortsette med dagliglivet vårt. Men den harde virkeligheten er at dette ikke engang er i nærheten av å være over, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse mandag.

Det er nå et halvt år siden Verdens helseorganisasjon først ble oppmerksom på smitteutbruddet i Wuhan i Kina.

– Selv om mange land har gjort framskritt, tiltar pandemien i styrke globalt, sa Tedros. Han oppfordret alle land til å øke testingen, spore smittekontakter, og i større grad sette folk i isolasjon eller karantene.

– Pandemiens omfang kunne ha vært unngått gjennom virkemidler og verktøy vi har tilgjengelig, sa han.