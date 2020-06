Kina vil nekte enkelte amerikanere visum

– For å slå tilbake mot USAs feilslåtte handlinger, har Kina besluttet å innføre visumrestriksjoner mot amerikanske individer som har oppført seg dårlig i forbindelse med saker som omhandler Hongkong, sier talsperson Zhao Lijian i det kinesiske utenriksdepartementet.

Uttalelsen kommer i forkant av at Beijing skal godkjenne den kontroversielle sikkerhetsloven om Hongkong.

USAs utenriksminister Mike Pompeo sa før helgen at USA innskrenker utstedelsen av visum for et ukjent antall kinesiske tjenestemenn som anklages for å ha krenket Hongkongs suverenitet. Avgjørelsen var begrunnet med nye sikkerhetsloven, som vil være overordnet Hongkongs lokale lover.

Hongkong har siden i fjor vært preget av massedemonstrasjoner med krav om mer demokrati og mindre innblanding fra myndighetene i Beijing.

Hongkong ble levert tilbake til Kina fra den britiske kolonimakten i 1997. Avtalen var at territoriet skulle beholde visse friheter fram til 2047 – deriblant et uavhengig rettssystem, en egen lovgivende forsamling og ytringsfrihet.