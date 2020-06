To svensker for retten for bombe mot danske skattemyndigheter

En tilfeldig forbipasserende ble lettere skadd i den kraftige eksplosjonen, der bygningen til Skattestyrelsen ble påført store materielle skader.

Påtalemyndigheten mener det er snakk om et terrorangrep, noe som kan bety strengere straff. Forsvarerne argumenterer for at de to svenskene er uskyldige og bør frikjennes.

– Det blir en juridisk kamp hvis de hevder at det er de som er gjerningsmennene, sier forsvareren Michael Juul Eriksen.

Bomben gikk av ved skattekontoret på Østerbro på kvelden 6. august 2019. Ifølge tiltalen hadde svenskene fraktet bomben over Øresundsbroen fra Sverige bare noen timer tidligere.

Aktoratet utelukker ikke at flere var innblandet i ugjerningen, men de to mennene er de eneste som anklages i saken så langt.

Dommen er ventet å falle i tingretten i København 7. juli.