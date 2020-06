Minst ti drept i angrep på børsen i Karachi

Også en politimann og en sivil person ble drept i angrepet, opplyste politiet i den pakistanske storbyen mandag. Ytterligere sju personer ble såret, deriblant tre politibetjenter.

– Alle de fire terroristene ble drept av sikkerhetsstyrker, opplyser politisjefen Sharjeel Kharal i Sindh-regionen, der Karachi er provinshovedstad.

Politisjef Ghulam Nabi Memon sier til nyhetsbyrået AFP at angriperne ankom i en bil, og at de kastet en granat mot bygningen før de åpnet ild.

En separatistgruppe fra en naboprovins, Balutsjistans frigjøringshær, sier den sto bak angrepet.

Angriperne var utstyrt med automatvåpen og hadde med seg store mengder våpen og ammunisjon, samt mat, noe som tyder på at de forberedte seg på en langvarig gisselsituasjon. De forsøkte å ta seg inn i hallen der aksjehandelen foregår, men ifølge politiet ble angrepet slått raskt ned.

Gjemte seg på kontorene

Børsen ligger midt i Karachis finansstrøk, og over 1.000 meglere og andre ansatte var til stede i bygningen da angrepet skjedde midt på dagen mandag lokal tid. Ansatte søkte tilflukt inne på kontorene sine, opplyser finansmegleren Yaqub Memon til nyhetsbyrået AP.

Angrepet skjedde ved 10-tiden lokal tid, og kort tid etter var tungt bevæpnet politi på plass ved børsen. Lokale medier viste etter en stund bilder av at politiet klarerte området. De ansatte ble samlet i ett rom, mens politiet gikk fra etasje til etasje for å sikre at det ikke lå igjen eksplosiver.

Ifølge børsdirektør Farrukh Khan ble angriperne drept før de greide å komme seg inn i hovedbygningen. Han oppgir at dagens handel hadde startet da angriperne stormet bygningen.

Separatistgruppe

Balutsjistans frigjøringshær har i årevis kjempet for en egen uavhengig stat i sin hjemprovins. Gruppa har de siste årene gjennomført en rekke angrep i Karachi, deriblant mot byens kinesiske konsulat i november 2018. To personer ble drept i angrepet. Gruppa er sterkt kritisk til et kinesisk veiprosjekt som skal forbinde havnebyen Gwadar i Balutsjistan med Kina.

Gruppa la mandag ut bilder av fire tungt bevæpnede menn, som oppgis å være identiske med angriperne.

Karachi var i mange år herjet av både høy kriminalitet og politisk vold, der militante grupper med tilknytning til ulike politikere ofte gikk til angrep på hverandre. De siste årene har imidlertid situasjonen blitt mer stabil.