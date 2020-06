En halv million mennesker isoleres i Kina

De strenge restriksjonene blir innført for nær en halv millioner mennesker som bor i provinsen som omkranser hovedstaden Beijing, og kommer som følge av et nytt utbrudd av Coronasmitte på søndag. Myndighetene advarer om at virusutbruddet fremdeles er «alvorlig og komplisert».

Etter at Kina i stor grad fikk smittespredningen under kontroll, har hundrevis av mennesker blitt smittet i Beijing. De siste ukene er nye tilfeller avdekket i naboprovinsen Hebei.

Helsemyndighetene opplyste søndag at fylket Anxin, som ligger om lag 150 kilometer fra Beijing, blir «stengt av og kontrollert» på samme måte som Wuhan ble tidligere i år.

Bare en person fra hver familie får lov til å gå ut én gang per dag for å kjøpe nødvendige varer som mat og medisin.

Avstengingen skjer etter at 14 nye virussmittede ble rapportert det siste døgnet i Beijing. Siden midten av juni er 311 tilfeller oppdaget og millioner av innbyggere er testet.

Utbruddet i Beijing er sporet til markedet Xinfadi, som forsyner store deler av byen med ferskvarer. Forretninger i Anxin har levert fisk til Xinfadi-markedet, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

I Anxin er det meldt om 12 nye tilfeller av coronasmitte, inkludert 11 som er koblet til Xinfadi, skriver avisen Global Times.

De nye tilfellene i Beijing har økt frykten for en gjenoppblomstring av covid-19-viruset i Kina.