Coronapandemien skyter fart i Afrika

376.000 afrikanere har til nå testet positivt for covid-19, og drøyt 9.500 av dem er døde på det afrikanske kontinentet, der det bor over 1,2 milliarder mennesker.

Sør-Afrika står for over en tredel av smittetilfellene og rapporterte søndag om 7.210 nye smittetilfeller det siste døgnet. Det er flere enn noensinne.

Ifølge Sør-Afrikas helseminister Zwelini Mkhize har 131.800 sørafrikanere testet positivt og 2.413 av dem er døde.

Western Cape-provinsen, der Cape Town ligger, står for 45 prosent av smittetilfellene, men smitten sprer seg nå raskest i Gauteng-provinsen der landets største by Johannesburg og hovedstaden Pretoria ligger.

Egypt har imidlertid registrert flere koronadødsfall enn Sør-Afrika, drøyt 2.700, til tross for at landet har under halvparten så mange smittede, viser Worldometers oversikt.

Ingen andre afrikanske land har til nå registrert over 600 koronarelaterte dødsfall, men det antas at smittespredningen i flere afrikanske storbyer er langt større enn kjent ettersom få er testet.

I Afrikas mest folkerike land Nigeria, som har rundt 200 millioner innbyggere, er det utført under 130.000 koronatester så langt og registrert 558 dødsfall.

Etiopia, som har 115 millioner innbyggere, har registrert under 100 koronadødsfall.

Les også: Norsk statistikk-ekspert: Har liten tro på «skjult corona-kaos» i Afrika