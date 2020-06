Hele Leicester kan bli satt i coronakarantene

Med forstedene har byen en befolkning på rundt en halv million. Hvis den blir stengt ned, er det første gang under pandemien at det skjer i et enkeltområde i Storbritannia.

Sunday Times meldte først at myndighetene vurderer å isolere byen i løpet av de neste dagene. Begrunnelsen skal være at 658 nye smittetilfeller er registrert i Leicester-området i de to ukene fram til 16. juni.

Det utgjør rundt 25 prosent av byens totalt 2.494 påviste smittetilfeller.

Innenriksminister Priti Patel erkjenner overfor BBC søndag at regjeringen vurderer et slikt tiltak.

Søndag meldte det britiske helsedepartementet om 311.151 bekreftede smittetilfeller i Storbritannia, en oppgang på 901 fra lørdag. 43.550 mennesker har dødd med viruset i landet, en økning på 36 siste døgn. Tallet omfatter kun pasienter som døde på sykehus og på sykehjem og som hadde testet positivt på coronaviruset.

Storbritannia ligger på 5. plass i verden i totalt antall bekreftede smittetilfeller.

