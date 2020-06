Russland gransker kjemikalieutslipp i Arktis

Kjemikaliene skal ha kommet fra et nikkelverk nær Norilsk og utslippet ble avslørt av Novaja Gazeta. Avisa offentliggjorde søndag også en video som viser hvordan forurenset spillvann fra nikkelverket pumpes rett ut i en elv som renner ut i den store Pjasino-sjøen.

I forrige måned ble det kjent at rundt 21.000 tonn med diesel var lekket ut fra et kraftverk drevet av Nornickel i det samme området, som ligger i den arktiske delen av Sibir. Deler av dieselen havnet også i Pjasino-sjøen.

Renner ut i Nordishavet

Innsjøen ligger i Krasnojarsk-området rundt 2.900 kilometer nordøst for Moskva og vannet renner til slutt ut i Nordishavet.

Miljøkatastrofen fikk president Vladimir Putin til å erklære unntakstilstand i regionen tidligere i juni. Han har kritisert Nornickel-konsernet for ikke å ha iverksatt tiltak for å hindre forurensing som følge av denne typen ulykker og krever at selskapet betaler for opprydningen.

Utslippet omtales som det største noensinne i den russiske delen av Arktis. Nornickel har lovet å bruke en sum tilsvarende 1,4 milliarder kroner på opprydning etter ulykken.

Klimaendringer

Miljøorganisasjonen Greenpeace har sammenlignet hendelsen med Exxon Valdez-ulykken utenfor Alaska i 1989.

På grunn av klimaendringene er permafrost i ferd med å tine i store områder både i Russland og Canada. Opptiningen kan potensielt føre til utslipp av store mengder klimagasser – noe som på sikt kan bidra til kraftigere global oppvarming.