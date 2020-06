Grønn bølge over Frankrike

Frankrike avholdt søndag andre runde av landets kommunevalg, men valgdeltakelsen var svært dårlig. Bare 40 prosent av velgermassen valgte å stemme, noe som er ny lite ønskelig rekord.

Anslag gjort på bakgrunn av opptelling av forhåndsstemmer viser at De Grønne (EELV) ligger an til å ta makten i nøkkelbyer som Lyon, Bordeaux, Marseille og Strasbourg og er i tett kamp om Lille, melder AFP og Reuters.

Frankrikes grønne, ofte alliert med venstresiden, håpet å bruke lokalvalget til å bygge videre på valget til EU-parlamentet i fjor da de gjorde det sterkt og kom på tredjeplass etter Macrons parti og Le Pens RN, og ser ut til å ha lykkes med det.

I Paris klarte den sittende sosialistiske ordføreren Anne Hidalgo å kapre en ny periode.

Nedtur for Macron

President Manuel Macrons parti La République En Marche ser derimot mot å gå på en skikkelig smell. Ifølge valgdagsmålingene kan partiet ende opp med å ikke vinne noen av de største byene – bare to år før Macron skal forsøke å ta gjenvalg som president.

For ett år siden håpet Macron på at dette lokalvalget kunne gi hans unge sentrumsparti en sterk tilstedeværelse i landets byer, inkludert Paris. Men den siste tiden har hans rådgivere og partifeller tonet ned forventningene.

Macron har sagt at han vil «gjenoppfinne» sitt presidentskap og i juli legge fram en detaljert plan for de to siste årene av presidentembetet.

Et lyspunkt for partiet var at statsminister Édouard Philippe kunne erklære seier i Le Havre. Det var sagt at dersom han tapte, ville han sittet utrygt som statsminister fremover.

Første store by til Le Pen-parti

Det franske høyrefløypartiet Nasjonal samling (RN), som ledes av Marine Le Pen, ligger an til å få sin første borgermesterpost i en fransk storby – sørfranske Perpignan – skriver Reuters.

– Vi vil vise at vi er i stand til å lede en større by, sier Le Pen.

Det forrige presidentvalget ble nettopp en duell mellom Le Pen og Macron.

Koronautsatt

Søndagens valg er annen omgang i lokalvalget som skulle vært holdt 22. mars, men som ble utsatt på grunn av koronaviruset. Velgerne var påbudt å bruke ansiktsmasker og ble oppfordret til å ta med sine egne penner for å redusere smitterisikoen.

Frankrikes i alt 35.000 borgermestre har ansvar for blant annet byplanlegging, utdannelse og miljøpolitikk.

Selv om det er typisk lokale spørsmål som avgjør utfallet, gir det også en pekepinn på støtten til presidenten halvveis gjennom hans embetsperiode.