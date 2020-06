Tre nye migranter tester positivt for korona i Hellas

De tre var del av en gruppe på over 30 migranter som ble plukket opp av den greske kystvakten 14. juni og fraktet til et mottakssenter langt fra øyas overfylte flyktningleirer. Senteret er nå satt i karantene i to uker.

Over 190 mennesker har dødd av koronaviruset i Hellas, men det er ennå ikke meldt om noen tilfeller i de overfylte flyktningleirene på øyene, der 30.000 mennesker er trengt sammen i leirer som er bygd for 6.200.