Fortsatt ikke enighet i EU om grenseåpning

Etter flere dagers drøftinger er EU enig om å legge fram en liste på 14 land til sine regjeringer, men det er fortsatt ikke klart om alle landene vil godkjenne lista som er laget.

Foreløpig er følgende 14 satt opp: Algerie, Australia, Canada, Georgia, Japan, Marokko, Montenegro, New Zealand, Rwanda, Serbia, Sør-Korea, Thailand, Tunisia og Uruguay. USA er ikke på lista.

Kina derimot, der epidemien synes å være under kontroll, skal også inkluderes, men bare hvis Kina åpner for at EU-borgere kan besøke landet.

Lista er basert på objektive kriterier som hvor mange som smittes i hvert enkelt land, og om trenden går opp eller ned. Flere av landene vil begrense åpningen til land som har lavere antall smittetilfeller per 100.000 innbyggere enn EU, det vil si 16.

Med et slikt kriterium som grunnlag vil reisende fra USA, Brasil, Canada og Russland fortsatt måtte utelukkes.

Men disse objektive kriteriene har likevel kollidert med geopolitikken, og enkelte land synes det er vanskelig å skulle utelukke USA samtidig som reisende fra Kina, der epidemien oppsto, ønskes velkommen.

USA er for tiden et av de hardest rammede landet i verden, målt i antall dødsfall. Over 125.000 er døde og smittetallet skyter i været, med over 40.000 nye smittede hver dag.

Per innbygger ligger USA på sjuende plass i antall koronadødsfall , bak Frankrike, Sverige, Spania, Storbritannia og Belgia.