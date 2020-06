Pence avlyser valgkampmøter i Florida og Arizona

Pence reiser likevel til Florida, Arizona og også Texas i dagene som kommer for å få en «rapport fra bakken» i delstatene som opplever et kraftig oppsving i koronaspredningen etter at de republikanske guvernørene gjenåpnet for tidlig.

Pence oppfordret så sent som onsdag republikanerne til å omtale pandemien i positive ordelag og fokusere på framgang og oppmuntrende tegn i kampen mot viruset. Valgkampturneen ble planlagt som ledd i et slikt positivt fokus.

Men i de siste par dagene har nye smittetilfeller i en rekke delstater i sør og vest i USA skutt i været, og situasjonen er verst i Florida, Texas og Arizona, der smittespredningen synes å være ute av kontroll.

Florida registrerte lørdag 9.585 nye tilfeller av korona, og også Arizona satte ny rekord med 3.591 tilfeller. I Texas er over 5.000 mennesker innlagt på sykehus med covid-19.

Tvunget til retrett

Guvernørene i alle tre stater er derfor blitt tvunget til å gjeninnføre strenge tiltak for å prøve å bremse spredningen. Både i Florida og Texas har barene fått ordre om å stenge, mens i Miami-området blir strendene stengt over 4. juli-helgen. I Arizona er sykehusene overfylt og nesten alle intensivenheter fulle.

Akuttiltakene er en første indikasjon på at det republikanske partiet kan ha innsett at gjenåpningen av økonomien i de stort sett republikansk-styrte Sørstatene og det vestlige USA skjedde for tidlig, etter påtrykk fra president Donald Trump, som har vært bekymret for virkningen av nedstengningen på økonomien.

Arizona fikk en voldsom økning i smittetilfeller etter at guvernør Doug Ducey opphevet den strenge nedstengningen i forrige måned, og Texas- guvernør Greg Abbott har de siste dagene måttet gå tilbake på et løfte om at det ikke blir noen ny nedstengning.

– Hvis jeg kunne gå tilbake og gjøre ting om igjen, ville jeg ha holdt mer tilbake med å åpne barene, når jeg nå ser hvor raskt viruset sprer seg i barmiljøet, sa Abbott fredag.

Texas var en av de første statene som startet gjenåpningen 1. mai, da restauranter, kinoer og butikker fikk åpne.

I Florida var guvernør Ron DeSantis også pådriver for en rask gjenåpning, men han måtte fredag innrømme at delstaten har opplevd en eksplosjon i virustilfeller, særlig blant ungdom som har strømmet til delstatens strender.

Frustrerte unge

I Florida har gjennomsnittsalderen på nysmittede falt kraftig fra 65 år for to måneder siden til 33 år nå etter hvert som unge som var frustrert over å sitte innelåst hjemme, strømmet til strender og barer, gjerne uten munnbind og uten tanke for sosial avstand.

Også California har opplevd en kraftig smitteøkning den siste tiden, og den demokratiske guvernøren Gavin Newsom har måttet gjeninnføre restriksjoner etter at han den siste tiden har tillatt en forsiktig gjenåpning.

Mens Sørstatene og statene vestover i USA først nå opplever en kraftig spredning av viruset, er delstatene i nordøst, som New York og New Jersey i ferd med å komme tilbake til det normale etter en forsiktig gjenåpning de siste ukene.

Særlig New York ble hardt rammet i begynnelsen av krisen i mars og april, og guvernør Andrew Cuomo innførte drastiske tiltak med full nedstengning i mange lange uker for å få bukt med viruset. Den strategien ser ut til å ha virket.

Flest smittede i verden

Etter den siste økningen i 29 delstater har USA nå registrert over 2,5 millioner koronasmittede, ifølge Johns Hopkins-universitetet. Det er en firedel av alle smittede i verden, og tallet har den siste tiden økt med 40.000 per dag.

Over 125.000 mennesker har dødd av viruset i USA, som også er en firedel av de til sammen 495.000 koronadøde i verden som helhet.

Siden USA har en stor befolkning, ligger landet på sjuende plass i antall koronadødsfall per innbygger, bak Frankrike, Sverige, Italia, Spania, Storbritannia og Belgia.