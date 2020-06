Opposisjonskandidaten vant valget i Malawi

Valget denne uka var et omvalg etter at forfatningsdomstolen i februar kansellerte det opprinnelige valget i mai i fjor på grunn av omfattende uregelmessigheter.

Chakwera fikk 58 prosent av stemmene, det vi 2,6 millioner stemmer, mens den sittende presidenten Peter Mutharika fikk 1,7 millioner, ifølge landets valgkommisjon.

I flere måneder har det vært store demonstrasjoner i landets byer til støtte for Chakwera.

Mutharika, som søkte gjenvalg, kaller på sin side omvalget «det verste i Malawis historie». Han hevder at observatører fra hans parti er slått og jaget bort under valget tirsdag, men Malawis menneskerettskommisjon sier valget gikk fredelig for seg.

Det er bare andre gang i Afrikas historie at et valg er kansellert av retten. Første gang var i Kenya i 2017, men der vant den sittende presidenten også omvalget, mens opposisjonen boikottet.