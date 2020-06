Worldometer: Over 500.000 koronadødsfall og 10.000.000 smittetilfeller

Over 5,4 millioner av dem som har fått påvist koronasmitte, er friskmeldt, ifølge oversikten.

USA har nærmere 2,6 millioner påviste tilfeller og 128.000 dødsfall – det høyeste i verden.

På andreplass følger Brasil med nesten 1,3 millioner tilfeller og drøyt 57.000 koronadødsfall.

Antallet registrerte dødsfall er doblet siden 4. mai.

Koronautbruddet ble oppdaget i Kina i desember, og i midten av mars erklærte Verdens helseorganisasjon WHO at Europa var det nye episenteret for pandemien.

Utover våren ble det klart at USA var hardt rammet, og i slutten av mai fastslo WHO at Sør-Amerika er det nye episenteret for koronapandemien.

Den siste tiden har antall nye smittetilfeller økt kraftig i USA, som i likhet med Brasil registrerte over 40.000 tilfeller på én dag både torsdag og fredag.

Også India, Russland, Sør-Afrika, Mexico, Chile, Saudi-Arabia, Bangladesh, Colombia og Peru meldte om 3.000 nye smittetilfeller hver av dagene.

Målt i antall koronarelaterte dødsfall per innbygger ser statistikken verst ut i Belgia, med 84 dødsfall per 100.000 innbyggere. I Storbritannia er det tilsvarende tallet 64, i Spania 61, Italia 57 og Sverige 52.

Norge havner langt nede på lista med 5. Gjennomsnittet i verden er 6.