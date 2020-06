Over 30 demonstranter pågrepet i Russland

Under lørdagens demonstrasjon sto deltakerne i kø for å protestere én om gangen til støtte for Julia Tsvetkova, som risikerer opptil seks år i fengsel dersom hun blir dømt.

Tsvetkova er siktet for å ha publisert et kunstverk som forestilte kvinnelige kjønnsorganer på det populære sosiale mediet Vkontakte.

Organisasjonen OVD-Info, som overvåker politiske pågripelser i Russland, sier minst 38 personer ble brakt til en politistasjon under protesten. Det er uklart om de vil bli siktet for noe.

Tsvetkova kommer fra Komsomolsk-na-Amure helt øst i Russland og har tilbudt timer med seksualundervisning og drevet et teater. Hun ble bøtelagt i fjor for å ha brutt Russlands lov mot å spre såkalt propaganda til mindreårige om LHBT-rettigheter. Hun satt i husarrest fra november til mars.

Det er lov i Russland for enkeltpersoner å demonstrere alene uten tillatelse. De siste ukene er en rekke andre pågrepet i lignende sammenhenger, anklaget for å ha brutt forbudet mot store folkesamlinger som ble innført under koronautbruddet.