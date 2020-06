Seks pågrepet for tyveri av Banksy-bilde i Paris

Kunstverket av den britiske gatekunstneren forestiller en sørgende jente og var malt på en av nødutgangene i konsertlokalet der 90 mennesker ble drept i et terrorangrep i november 2015.

Døren ble stjålet i januar 2019, men ble gjenfunnet på en ubebodd bondegård i Abruzzo-regionen i Italia tidligere i måneden.

Lørdag opplyste fransk politi at seks personer er pågrepet i saken. To av dem er siktet for å ha stått bak tyveriet, de fire andre for medvirkning.

