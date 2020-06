Storbritannia lemper på karanteneregler for land med lav smitte

Myndighetene opplyste fredag at de neste uke skal legge fram en liste over land som får unntak fra regelen om at alle tilreisende må i 4 dagers karantene.

Listen blir lagt fram etter samtaler med andre land, blant dem Hellas, Frankrike og Spania, og endringene trer i kraft i uka som starter 6. juli.

Parallelt skal det åpnes for at briter kan reise til de samme landene. I dag frarådes briter å reise ut av landet overhodet.

Alle passasjerer som kommer på fly eller ferje, må bære munnbind under hele reisen.

Storbritannia innførte regelen om karantene for alle tilreisende 8. juni, men regelen ble møtt med hard kritikk fra flyselskapene, som er hardt rammet av epidemien, og andre i reisesektoren som mener regelen vil legge turisme i Storbritannia i grus.