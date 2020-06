Over en halv million koronasmittede i India

Lørdag ble det registrert 18.500 nye tilfeller, noe som førte til at over en halv million mennesker nå er smittet.

15.685 mennesker har dødd av viruset etter at 385 nye dødsfall ble lagt til i de siste 24 timene.

Det er ikke ventet at epidemien når toppen i India på enda flere uker, og ekspertene sier at tallet på smittede kan komme opp i over en million før slutten av juli.

India er det hardest rammede landet i verden etter USA, Russland og Brasil.