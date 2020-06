Kina melder om økning av virustilfeller

21 nye tilfeller ble registrert over hele landet, hvorav 17 i Beijing, de siste 24 timene.

Myndighetene stengte et helt stort marked da det nye utbruddet oppsto, stengte skoler og gjerdet av flere nabolag.

Testing viser at bare noen få av de smittede ikke hadde noen forbindelse til markedet, noe som betyr at det er liten risiko for mer spredning, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.