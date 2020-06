Etter en god start øker koronasmitten i California igjen

California var den første delstaten som i mars gjennomførte en omfattende nedstengning og satset bredt på testing, som er nøkkelen til å få kontroll på viruset.

Den demokratiske guvernøren Gavin Newsom sier at antall pasienter som er innlagt på sykehus med covid-19, økte med 32 prosent de siste to ukene, til over 4.200.

Hva som er grunnen til økningen, er vanskelig å si, men ekspertene sier at en viktig årsak, særlig blant unge, er at folk har gått lei av tiltakene og har begynt å slappe av på sin oppførsel.

Tar ikke hensyn

Etter hvert som tiltak er fjernet og samfunnet sakte og forsiktig har åpnet opp igjen, samler flere og flere mennesker seg uten å ta hensyn til sosial distansering og munnbind.

– Vi kan ikke fortsette som vi har gjort de siste ukene, sier Newsom, som i forrige uke gjorde det obligatorisk å bruke munnbind utendørs.

Offisielt er det ennå ikke lov for forskjellige husholdninger å komme sammen, men etter hvert som forretninger, restauranter og treningssentre gjenåpner, har folk begynt å samles igjen til bursdagsselskaper, grilling og strandturer.

Bekymringen er at de som blir smittet, er stadig yngre. Helsedirektør i Los Angeles, Barbara Ferrer, advarer og sier at selv om unge ikke blir like syke som andre, blir de spredere av viruset.

Masseprotestene

En annen faktor er de store masseprotestene mot rasisme som fant sted i en rekke byer etter at George Floyd døde i politiets varetekt i Minneapolis i mai.

Ferrer sier det er vanskelig å si om protestene, der tusener og tusener av mennesker sto tett sammen, bidro, men at det er sannsynlig.

Mens de fleste av de andre delstatene i sør og vest i USA som nå registrerer en kraftig, og til dels ukontrollert, smitteøkning, er republikanske, er California demokratisk.

I Texas, Florida, Arizona, Mississippi og andre stater skyldes den kraftige økningen at deres republikanske guvernører har insistert på å gjenåpne samfunnet selv om smitten ikke var under kontroll. De har hatt samme perspektiv som president Donald Trump, som først og fremst vil ha økonomien i gang igjen.

Tvunget til nye tiltak

Men etter at smitten de siste ukene nærmest har løpt løpsk med titusener av nye tilfeller hver dag, er flere guvernører blitt tvunget til å gjeninnføre restriksjoner, blant annet ved å stenge barer og påby bruk av munnbind.

Foreløpig er det ingenting som tyder på at Newsom planlegger å gå tilbake på tidligere tiltak eller stenge ned igjen.

En av USAs fremste helseeksperter, Anthony Fauci, sier at det ikke er noe konkret som California har gjort galt, men at problemet er folks respons på gjenåpningen.

– Hvis du ikke praktiserer sosial distansering, ikke bruker munnbind, eller om du gjenåpner for raskt, kommer det til å bli en smitteøkning, sier Anne Rimoin, epidemiolog ved universitetet UCLA i Los Angeles.