USA tror Russland støttet Taliban-angrep

Støtten skulle være for å oppmuntre til angrep på amerikanske soldater akkurat mens president Donald Trump prøvde å trekke USA ut av Afghanistan-krigen.

Avisa siterer anonyme kilder som sier at Trump ble orientert om saken i mars, men ennå ikke har bestemt seg for hvordan han vil reagere.

Ifølge avisa var det en enhet av den militære etterretningsorganisasjonen GRU som sto bak. Taliban-krigerne skal ha mottatt støtten, men det er uklart om det er noen angrep som USA konkret mener kan ha vært et resultat av støtten.

Russland har selv en lang og vanskelig historie i Afghanistan. Sovjetunionen invaderte landet i 1978 og ble deretter sittende fast i over ti år i en endeløs krig mot islamske geriljakrigere, som den gang ble støttet av USA.

I det siste har USA anklaget Russland for å forsyne Taliban med lette våpen.

Ifølge New York Times er det forskjellige teorier om hvorfor Russland skulle ønske å støtte Taliban.

En av dem er at Russland kan ha interesse av at USA blir sittende fast i krig, mens en annen er at GRU søker revansj for russiske leiesoldater som er drept av amerikanske styrker i Syria, der Russland støtter Bashar al-Assad.

GRU er anklaget for å ha vært involvert i mange internasjonale episoder, inkludert giftangrepet på den avhoppede dobbeltagenten Sergej Skripal i Storbritannia i 2016.

Amerikansk etterretning har også kommet til at Russland blandet seg inn i det amerikanske valget i 2016 for å bidra til at Trump ble valgt.