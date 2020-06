Journalist som dekket Trumps møte i Tulsa, tester positivt for korona

– Jeg ble ganske overrasket. Jeg har ingen symptomer og føler meg bra, sier Paul Monies som dekket møtet for avisa Oklahoma Watch.

Han sa han var inne på møtet i seks timer og brukte munnbind og holdt sosial avstand hele tiden, og at han aldri var i nærheten av presidenten.

– Jeg kan ikke si med sikkerhet at jeg ble smittet der. Men det er noen jeg har vært i kontakt med de siste to ukene, sier han og legger til at han har varslet alle han har møtt innendørs.

Seks medlemmer av Trumps valgkampstab og to medlemmer av Secret Service-gruppa som følger ham, testet positivt og ble sendt hjem fra Tulsa.

Møtet ble holdt til tross for at lokale helsemyndigheter anbefalte at det ble avlyst på grunn av smittefaren. Oklahoma er blant delstatene i sør og vest i USA som har meldt om en kraftig økning av smittetilfeller den siste uka.