Historiske rivaler går sammen om regjering i Irland

Alliansen bringer sammen de to sentrumshøyrepartiene som i hele Irlands historie har sett på hverandre som hovedfienden, og de har fått med seg det mindre miljøpartiet.

Regjeringsplattformen ble stemt gjennom i hvert av de tre partiene fredag kveld.

Roteringsordningen de er enige om, betyr at Fianna Fáils Micheál Martin trolig blir valgt til taoseach, altså statsminister, lørdag, mens nåværende statsminister, Fine Gael-leder Leo Varadkar, får tilbake statsministerjobben i desember 2022.

Historiske rivaler

De to største partiene ble i midten av juni enige om å danne regjering med det mindre miljøpartiet etter at Sinn Féin mislyktes i å danne regjering.

Det er første gang i historien at de to største partiene, som sto på hver sin side i den irske borgerkrigen for nesten 100 år siden, danner regjering sammen.

Avtalen sikrer at republikanerne Sinn Féin ikke får regjeringsmakt selv om partiet vant valget i februar. Sinn Féin har historisk hatt bånd til den nordirske paramilitære bevegelsen IRA.

Uventet valgseier

Sinn Féin ble overraskende største parti etter å ha doblet stemmetallet og fått 24,5 prosent av stemmene, men måtte gi opp å danne regjering siden verken Fianna Fáil eller Fine Gael ville være med.

De to høyrepartiene fikk henholdsvis 20,9 og 22,2 prosent, som ikke var nok til å danne regjering alene. De trengte dermed De grønne, som fikk 7,1 prosent, en økning på 4 prosentpoeng.

Sinn Feins valgseier tilskrives delvis den ferske og populære lederen Mary Lou McDonald, som overtok etter Gerry Adams, en av forgrunnsfigurene i Nord-Irlands voldelige historie.

Selv om Sinn Féin ikke får del i makten, kan partiet gå framtiden i møte som største opposisjonsparti.