Enighet om å utsette fylling av demning i Nilen

Etiopia har hittil presset på for å starte fyllingen av demningen neste måned, trass i innbitt motstand fra Egypt og Sudan nedstrøms. Saken ble tatt opp i FN i forrige uke.

Egypt og Sudan opplyste fredag at det er inngått en avtale om at partene skal unngå unilaterale handlinger, og at en fylling av demningen er utsatt til det er enighet.

Etiopia trenger demningen for å skaffe seg elektrisitet, mens Egypt ser på den som en eksistensiell trussel fordi landet er helt avhengig av vannet i Nilen og den årlige flommen til landbruket. Nilen gir Egypt 97 prosent av sitt ferskvann.

Enigheten mellom de tre om en utsettelse kom i stand på et virtuelt møte som ble ledet av Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa. Kenyas president Uhuru Kenyatta deltok også.