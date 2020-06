WHO: Vaksine og behandling vil koste over 30 milliarder dollar

Fredag la Verdens helseorganisasjon, WHO, fram detaljer om en såkalt akselerator, der målet er å samle indernasjonale ressurser for å bekjempe pandemien: Organisasjonen sier at de planene som ble presentert, vil trenger 31,3 milliarder dollar i finansiering. Beløpet til svarer drøyt 300 milliarder kroner.

Så langt har WHO fått løfter om drøyt en tidel av beløpet, 3,4 milliarder dollar.