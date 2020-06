Soldater utsendt til Italias «coronagetto»

De bulgarske arbeidere, som bor i byen Mondragone i Sør-Italia, er sterkt kritisk til at de er pålagt en ny 15 dagers coronakarantene, der de overhodet ikke får lov til å gå ut.

Rundt 50 soldater ble torsdag sendt for å roe ned situasjonen etter at arbeiderne demonstrerte for retten til å arbeide og tjene penger.

Bulgarerne ble møtt av sinte lokale italienere, som anklager dem for å spre smitte. Natt til fredag ble det satt fyr på en varebil som tilhører de bulgarske arbeiderne.

Karantenekravet følger etter at det ble oppdaget 43 nye smittetilfeller i boligområdet, hvor det bor rundt 700 personer. De fleste er papirløse bulgarske jordbruksarbeidere og italienske husokkupanter, opplyser regionsleder Vincenzo de Luca.

I tillegg til utbruddet i Mondragone er det oppdaget 64 nye smittetilfeller i knyttet til et transportselskap og lager i Bologna.

Andre mindre klynger med coronasmitte er også oppdaget andre steder i Italia.

– De små utbruddene rapportert de siste timene forteller oss at kampen ikke er vunnet, og at vi fortsatt må være forsiktige i ukene framover, sier Italias helseminister Roberto Speranza.

Italia var blant landene som ble hardest rammet av corona. Siden februar er det rapportert om 240.000 smittetilfeller, og nærmere 35.000 dødsfall.