Norsk-iraner kjent skyldig i å ha planlagt drap på eksiliraner i Danmark

40-åringen har bodd i Norge i ti år og er norsk statsborger. Han ble pågrepet av svensk politi i Göteborg i oktober 2018 og deretter utlevert til Danmark.

Han anklages for å ha samlet inn informasjon om en eksiliraner i Danmark med det formål å levere dette til iransk etterretning. Spioneringen pågikk i Ringsted i Danmark, der eksiliraneren bor etter å ha kommet til Danmark som flyktning i 2006.

I tiltalen står det at norskiraneren blant annet skygget eksiliraneren ved hans bolig, og at mannens kone ble filmet.

Norskiraneren nekter seg skyldig. Han har forklart at han selv flyktet fra Iran til Norge etter å ha konvertert til bahai-religionen.

Straffeutmålingen blir klar senere fredag.

Separatister

Mannen som norskiraneren spionerte på, og som iranske myndigheter anklages for å ville drepe, var med på å grunnlegge separatistbevegelsen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA), som kjemper for en egen arabisk stat på iransk territorium, og som regnes som en terrororganisasjon i Iran.

Saken knyttes også til konflikten mellom Saudi-Arabia og Iran. Tre ASMLA-medlemmer fra Ringsted er i en annen sak fengslet idet de anklages for å ha spionert for Saudi-Arabia. De tre er også siktet for å forsøke å skaffe store pengebeløp som skulle brukes til å støtte terror i Iran.

Tror på politiets versjon

Retten i Roskilde har lagt til grunn at iransk etterretning planla å drepe mannen.

– Det legges til grunn at disse observasjonene skulle brukes til en kommende operasjon, sa rettens formann John Larsen da han fredag leste opp rettens kjennelse om skyldspørsmålet.

– Retten legger til grunn at den kommende operasjonen var et drap. Retten legger videre til grunn at det skulle begås ved boligen i den nærmeste framtid, sa han videre.

Mannen som ifølge kjennelsen skulle drepes, har de siste årene hatt politibeskyttelse i Danmark. Det fikk han etter drapet på en eksiliraner i Nederland, som også var med på å stifte ASMLA.

I september 2018 fryktet dansk sikkerhetspoliti at et attentat var nært forestående, noe som førte til en storstilt politiaksjon. I flere timer var motorveier og bruer stengt, i tillegg til at togforbindelser ble stanset.

Noen dager senere ble norskiraneren pågrepet i Sverige.