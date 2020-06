Leiligheten der Ernesto "Che" Guevara ble født, i Rosario i Argentina. Foto: Flickr/Mark Scott Johnson/ (CC BY 2.0)

Leiligheten på 240 kvadratmeter ligger i sentrum av byen og er bygget i nyklassisk stil. Den nåværende eieren sier han planla å bygge den om til et kultursenter, men at det aldri ble noe av. Eieren, Francisco Farrugia, ønsker ikke å opplyse overfor BBC News hva leiligheten vil koste.

Ernesto «Che» Guevara ble født i en velstående middelklassefamilie i 1928, men ble senere radikalisert av nøden han så i Sør-Amerika. Han spilte en nøkkelrolle i den kubanske revolusjonen fra 1953-59, der diktatoren Fulgencio Batista ble drevet fra makten.

Men Che Guevara ønsket å spre revolusjonen til resten av Sør-Amerika og andre utviklingsland, som Kongo. Han reiste fra Cuba til Bolivia for å lede styrker i opprør mot regjeringen til president René Barrientos Ortuño.

Les også: Revolusjonseventyreren Che Guevara hedres 50 år etter sin død

Med amerikansk bistand tok den bolivianske hæren Che Guevara og hans gjenværende krigere til fange. Han ble henrettet 9. oktober 1967 i landsbyen La Higuera, og liket ble begravd på hemmelig sted. I 1997 ble levningene funnet, utgravd og sendt tilbake til Cuba der han ble gravlagt på nytt.

Guevara er et forbilde for sosialistiske og antiimperialistiske bevegelser, og et populærkulturelt ikon, men har også mange kritikere. Mange av disse er motstandere av hans kommunistiske idealer og bruken av vold, skriver Store Norske.

Kilde: BBC News.

Les også: