Ny forskning tyder på at vi puster mikroplast

Forskere ved Utah State University har funnet mikroplast i støv som de har samlet sammen fra elleve avsidesliggende steder i USA, skriver The New York Times.

Kommer fra hele verden

Støvet, som ifølge en av forskerne, Janice Brahney, skal inneholde pollen, mineraler og biter av insekter, inneholder også hele 6 prosent mikroplast. Brahney forteller at det stort sett dreide seg om syntetiske mikrofibre fra klær.

– Det var i alle prøvene våre. Mye av det, sier hun.

– Vi regnet ut at mer enn 1000 tonn mikroplast fraktes til disse stedene hvert år av vind og regn.

Symptom på tiår med plastforsøpling

Brahney sier at noe av det kommer fra byer, men at de tror det meste av mikroplasten kommer fra lengre unna og er et symptom på flere tiår med plastforsøpling.

– Denne formen for forsøpling har nå blitt så vanlig og allestedsnærværende at den er i selve luften vi puster inn. Den bryr seg ingenting om hvilket postnummer du har, sier forskeren.

– Vi vet at å puste inn plastikk kan skape inflammasjon og sår i lungene, og man mistenker at gjentatt eksponering for mikroplast i lungene kan lede til luftveisproblemer som astma og kreft, sier Brahney.

Hun forklarer videre at å puste inn mikroplast også kan øke eksponeringen for andre giftige stoffer assosiert med plastikk og produksjonen av plastikk.