WHO: Sverige fortsatt på lista over risikoland

– Dessverre er dette en total feiltolkning av dataene, sa Anders Tegnell til SVT om gårsdagens uttalelse fra WHO.

Der var Sverige blant elleve europeiske land der smittespredningen går kraftig oppover og hvor det er risiko for at helsevesenet ikke kan håndtere situasjonen. På lista var blant andre også Albania, Aserbajdsjan og Moldova.

Nå har WHO snudd, og mener i stedet at antallet som tester positivt for korona i Sverige, fortsatt er stabilt, skriver SVT.

Positive trekk

I en pressemelding sa WHO sågar at det finnes flere positive utviklingstrekk i Sverige. For eksempel har antallet alvorlige sykdomstilfeller minket, og intensivinnleggelsene er færre.

Men Sverige har fortsatt smittespredning i befolkningen, og antallet tilfeller per 100.000 innbyggere er relativt høyt, påpeker WHO.

Organisasjonen konstaterer videre at Sveriges helsevesen er i stand til å håndtere situasjonen. Men om Sverige er tatt ut av den mye omtalte lista, nevnes ikke i pressemeldingen.

– Uheldig

Fredag kveld bekrefter WHO imidlertid at Sverige blir værende på lista, skriver nyhetsbyrået TT.

– Situasjonen har ikke forandret seg, skriver talsperson Stephanie Brickman i en epost til TT.

Anders Tegnell uttalte tidligere på dagen at det økende antall smittetilfeller skyldes at de tester mye mer enn før.

– Det er uheldig at folk blander Sverige sammen med land som tidligere ikke har hatt noen problemer i det hele tatt, og som åpenbart er i begynnelsen av sin epidemi, sier Tegnell.

– Alvorlig

Han mener det er alvorlig at Sverige ble satt på en slik liste.

– Og nå, akkurat nå i denne situasjonen, der det pågår mange diskusjoner om hvilke land man kan reise til og ikke reise til, er denne type uttalelser veldig uheldig, sier han.

Han tror bildet ville vært mer nyansert hvis WHO hadde tatt en prat med dem på forhånd.

– Dette trenger man en dialog om, og det er viktig at man ikke tar raske beslutninger og kommer med raske uttalelser som enkeltstående tall, sier han og understreker at det er viktig med en nyansert vurdering, der ulike faktorer veies opp mot hverandre.

Sverige har registrert over 65.100 smittetilfeller og 5.290 dødsfall.

– Mye mer testing

De øvrige landene som torsdag ble utpekt av WHO, er Armenia, Nord-Makedonia, Kasakhstan, Albania, Bosnia-Hercegovina, Kirgisistan, Ukraina og Kosovo.

Samme dag sa WHOs Europa-sjef, Hans Kluge, at smittespredningen igjen er på vei oppover i Europa. I 30 land har man sett at antall nye opphopede smittetilfeller har økt de siste to ukene, ifølge Kluge.

Men Tegnell mener at tallene er tolket feil.

– Vi har et økende antall tilfeller i Sverige, men det skyldes at vi har begynt å teste enormt mye mer enn tidligere, og vi tester helt andre grupper enn tidligere, sa Tegnell til SVT fredag morgen.

Han understreker at presset mot helsevesenet har avtatt den siste tiden, at tendensen er klar, og at den fortsetter.

